Índia: mais de 130 pessoas morrem em queda de ponte suspensa da era colonial britânica

Pessoas penduradas na estrutura da ponte que caiu na cidade indiana de Mordi (30/10/22) - trata-se de uma captura de tela de um vídeo fornecido por terceiros. via REUTERS - ANI

Texto por: RFI 2 min

Pelo menos 132 pessoas morreram na Índia neste domingo (30), quando uma ponte para pedestres da era colonial britânica desabou no estado de Gujarat, no oeste do país, fazendo com que dezenas de pessoas caíssem no rio. A estrutura foi reinaugurada na semana passada, após meses de reparos.