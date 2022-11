Netanyahu tenta volta ao poder em quinta eleição em Israel desde 2019

Pessoas passam por propaganda política mostrando cartaz do ex-premiê israelense Benjamin Netanyahu, que tenta voltar ao poder nas eleições desta terça-feira (1).

Pela quinta vez desde março de 2019, os israelenses vão às urnas nesta terça-feira (1) para escolher os membros do Knesset (o Parlamento, em Jerusalém). Mas, segundo as pesquisas de intenção de voto, o impasse político deve continuar.

Daniela Kresch, correspondente da RFI em Israel, e AFP

Os eleitores se dividem quase que igualmente em dois blocos: os que apoiam a volta de Benjamin Netanyahu ao posto de primeiro-ministro e os que querem evitar isso. E, pelas pesquisas, nenhum dos blocos contará com 61 das 120 cadeiras do Parlamento – o mínimo para um governo.

Netanyahu, 73 anos, lidera o mais tradicional partido de Israel, o direitista Likud. Ele foi premiê por 15 anos, mas perdeu o posto em 2021, quando oito partidos de ideologias distintas se uniram para afastá-lo após ele ser indiciado em três casos de corrupção.

Mas essa coalizão heterogênea, liderada pelo ex-premiê Naftali Bennett, e por seu parceiro, o então chanceler Yair Lapid, durou só um ano. Agora, Netanyahu quer voltar, mas só deve conseguir 30 cadeiras. E, mesmo se unindo a partidos ultraortodoxos e de extrema-direita, pode não chegar a 61.

Do outro lado, está Yair Lapid, de 58 anos, um ex-âncora de TV na política há uma década e que vem ganhando popularidade desde que ascendeu à cadeira de premiê em junho, no lugar de Bennett. Seu partido, o Há Futuro, deve obter 25 cadeiras. Mas também não deve chegar a 61, mesmo fazendo coalizão com líderes de centro, de esquerda ou da minoria árabe,

A campanha, que começou de maneira lenta, acelerou nos últimos dias com partidos religiosos que exibem cartazes nas ruas de Jerusalém e formações árabes que distribuem panfletos nas cidades da Galileia e pediu o apoio da esquerda israelense.

"Sem a nossa presença, a direita formará um governo majoritário. Para impedi-los, precisamos de vocês. Seu voto pode fazer a diferença", disse Ahmed Tibi, um dos líderes da lista árabe Hadash-Taal, em hebraico, na noite de domingo.

Partidos árabes

Em 2020, os partidos árabes israelenses conquistaram um recorde de 15 cadeiras com uma campanha conjunta. Mas desta vez estão na disputa com três listas separadas: Raam (islamita moderado), Hadash (laico) e Balad (nacionalista).

No sistema proporcional israelense, uma lista deve obter 3,25% dos votos para entrar no Parlamento, com o mínimo de quatro deputados. Caso não alcance a cláusula de barreira, o partido fica sem representantes na Knesset.

Divididos, os partidos árabes podem não atingir o mínimo necessário e favorecer a vitória do partido de Netanyahu e seus aliados.

Desiludido, Rami Abu Sharem, um árabe israelense de 29 anos, não pretende votar pela primeira vez em sua vida.

"O crime aumenta ano após ano. E não investem em educação para a minoria árabe, em particular na comunidade beduína", lamenta.

