Ucrânia retoma exportação de grãos após Rússia voltar ao acordo que estabelece rota segura

Navio carregado com grãos no porto de Odessa, na Ucrânia via REUTERS - OLEKSANDR KUBRAKOV/ UKRAINE MINI

As exportações de grãos ucranianos foram retomadas nesta quarta-feira (2) depois que a Rússia voltou ao acordo mediado pela ONU e pela Turquia para estabelecer um corredor marítimo seguro no Mar Negro. O ministério da Defesa russo confirmou seu retorno ao acordo após receber "garantias por escrito" da Ucrânia sobre a desmilitarização do corredor usado para o transporte de grãos.