Com previsão de mais chuva, Filipinas tem saldo de 150 mortos por tempestade Nalgae

O número de mortos pela forte tempestade que deixou inundações e deslizamentos de terra nas Filipinas chegou a 150 pessoas, disseram as autoridades nesta quinta-feira (3), preparando-se para mais chuvas nas áreas afetadas. Mais de 355 mil pessoas fugiram de suas casas quando a severa tempestade tropical Nalgae atingiu o país insular, no final da semana passada.

Publicidade Leia mais

Das 150 mortes registradas pela agência nacional de desastres, 63 ocorreram na região de Bangsamoro, na ilha de Mindanao, no sul, onde enchentes e deslizamentos de terra destruíram vilarejos.

Além disso, pelo menos 128 pessoas ficaram feridas e 36 ainda estão desaparecidas em todo o país, disse a agência.

As autoridades alertaram que não há esperança de encontrar mais sobreviventes.

A ilha de Mindanao geralmente não é afetada pelos vinte ou mais tufões que atingem as Filipinas a cada ano, mas as tempestades nessa área costumam ser mais mortais do que em outras partes do país.

Com mais chuva prevista na quinta-feira (3), os serviços de emergência de Bangsamoro estavam se preparando para a possibilidade de enfrentar mais transtornos nesta área pobre e montanhosa.

Risco de erosão

“O solo ainda está molhado nas áreas onde ocorreram as inundações e deslizamentos de terra, o que pode desencadear instantaneamente mais erosão”, disse o oficial de defesa civil regional Naguib Sinarimbo.

"Os cursos d'água e rios que estavam no caminho das enchentes estão bloqueados por detritos, então podem transbordar com facilidade", acrescentou.

O presidente Ferdinand Marcos culpou o desmatamento e as mudanças climáticas pelos danos em Bangsamoro e exortou as autoridades locais a plantar árvores.

Marcos declarou estado de calamidade por seis meses nas áreas mais afetadas, o que liberará fundos para os esforços de socorro.

Os cientistas alertam que essas tempestades destrutivas e mortais estão ganhando intensidade devido ao aquecimento global causado pelas mudanças climáticas.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro