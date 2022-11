Crise climática: um terço das geleiras do Patrimônio Mundial vai desaparecer, alerta Unesco

A Unesco divulgou um relatório nesta quinta-feira (3) apontando que um terço das geleiras do planeta, classificadas como Patrimônio Mundial, vão desaparecer até 2050, "qualquer que seja o cenário climático". O estudo analisou o estado de 18,6 mil geleiras de 66 mil km² em 50 locais, que representam 10% da cobertura glacial total da Terra.

De acordo com os especialistas em clima, 58 bilhões de toneladas de neve estão derretendo por ano, provocando o aumento do nível do mar. Geleiras nos Pirineus, entre a Espanha e a França, na cadeia montanhosa das Dolomitas, na Itália, e também nos parques Yellowstone e Yosemite, nos Estados Unidos, e no Parque Nacional Kilimanjaro, na Tanzânia podem desaparecer. Por isso, afirma o relatório, é preciso urgentemente reduzir as emissões de CO2.

O estudo reforça um outro relatório, divulgado este ano pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), grupo de especialistas em clima da ONU, que afirmou que o derretimento das geleiras é uma das dez maiores ameaças causadas pelo aquecimento global.

Os dois terços que não necessariamente desaparecerão "poderão ser salvos se limitarmos o aquecimento global a 1,5 grau", acrescenta a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.

A conferência do clima da ONU, realizada de 6 a 18 de novembro na cidade balneária egípcia de Sharm el-Sheikh, será "crucial para ajudar a encontrar soluções", sublinhou a diretora da Unesco, Audrey Azoulay.

Redução drástica

As geleiras das áreas protegidas dos três rios paralelos em Yunnan, na China, tiveram seu volume reduzido pela metade e atualmente estão derretendo mais rápido entre os locais classificados.

“Cerca de 50% das geleiras do Patrimônio Mundial podem desaparecer quase totalmente até 2100 se as emissões permanecerem em seu nível atual”, alerta a organização.

Além de um apelo por uma redução "drástica" das emissões de gases de efeito estufa, a Unesco pede a criação de um "fundo internacional para o monitoramento e preservação das geleiras".

