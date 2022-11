Bem-vindo a Listenburgo, um país fictício que viralizou no Twitter

Listenburgo, aquele país que faz fronteira com Espanha e Portugal, nasceu de uma brincadeira no Twitter e se tornou um fenômeno viral em poucos dias. Hoje já tem sua bandeira, sua história, faz parte de importantes instituições internacionais e possui inúmeras associações econômicas com empresas reais. Ainda não se sabe ao certo qual o seu espectro político, mas certamente não se alinha à extrema direita.

O país tem uma população um pouco menor que a da França, 59 milhões de habitantes, e está localizado na fronteira com Espanha e Portugal, de frente para o Atlântico… Mas, acima de tudo, é fictício. Listenburgo, ou Listenbourg em francês – sua língua de criação – é uma brincadeira lançada no Twitter no último domingo (30) por um certo Gaspardo, atual presidente do Listenburgo.

Listenburgo foi criado no Twitter Je suis sûr que les américains ne connaissent même pas le nom de ce pays ptdrrr pic.twitter.com/aecSupQdyU — Gas🅿️ardo (@gaspardooo) October 30, 2022

Gaspardo postou um mapa para zombar educadamente dos americanos, conhecidos por sua ignorância em geografia. Acompanhando o mapa, vem a legenda: "Com certeza os americanos nem sabem o nome desse país hahaha."

Vale lembrar que, segundo a CNN americana, em 2005, as cidades francesas Estrasburgo e Toulouse localizavam-se na Alemanha e na Suíça, respectivamente, enquanto em 2014, Donbass fazia parte do Paquistão.

Em poucos dias, Listenburgo tornou-se uma realidade paralela, pois desde domingo (30) centenas de internautas franceses inspirados conversavam em fóruns para escrever juntos páginas e páginas sobre esse país imaginário, que já é membro da ONU, da OTAN e da União Europeia. Nunca antes um país conseguiu adesão tão rápida a essas instituições internacionais.

Hino de Listenburgo

Mas Listenburgo já nasceu diferente. Um país novo, é certo, porém já tem um lema (Liberdade, Honra, Resplendor), uma moeda (o “lis”), uma história com sucessão de monarcas, um hino nacional, embaixadas estrangeiras e, claro, um governo com seus ministérios, todos devidamentes representados no Twitter.

O Ministério do Interior do país fictício explica como pedir os documentos do país, que ainda não especificou a sua política de imigração.

Ministério do Interior Pour toutes procédures administratives liées au papiers d'identités & visas n'hésitez pas à nous contacter!



Für alle administrativen Anfragen zu Ausweisen und Visa kontaktieren Sie uns bitte!



For all administrative procedures related to identity papers & visas contact us! pic.twitter.com/nmCgUgYXfR — Ministry of the Interior (@IntrListenbourg) November 1, 2022

Em poucos dias, Listenburgo tornou-se também um importante destino econômico. Na verdade, não demorou muito para as grandes marcas aproveitarem essa piada viral. Empresas reais como Ryanair, Prime Video, Netflix e outras não demoraram para manifestar interesse por esse novo país. A espanhola Autohero, de transportes, diz que atua em toda a Península Ibérica, incluindo Listenburgo.

Empresas entram na brincadeira En Autohero te llevamos el coche a la puerta de tu casa en menos de 21 días. A toda la península. Incluido Listenburgo #Listenburg pic.twitter.com/Em5d6gdJgc — Autohero España (@autoheroespana) November 3, 2022

Até no mundo político Listenburgo despertou o interesse de algumas figuras francesas - como o ex-candidato à presidência francesa Eric Zemmour, de extrema direita -, mas o país quer deixar clara sua completa rejeição a toda e qualquer associação política e pede que Zemmour apague o seu tuíte sobre o país.

Quando era candidato, Zemmour foi comparado a Bolsonaro, que tem uma forte rejeição entre os franceses.

Listenburgo não curtiu Zemmour Le Listenbourg reste un mème internet qui n'a pas pour but d'amener à la récupération ou la prise de parti politique. Nous ne soutenons pas votre parti, et vous demandons, svp, de supprimer ce tweet.

D'ailleurs, Le Listenbourg reste apolitisé. https://t.co/lJW1BuBtse — Listenbourg Official (@ListenbourgGOV) November 2, 2022

