Rússia: suspeito de incêndio em bar que deixou 15 mortos acendeu sinalizador na pista de dança

A polícia russa prendeu neste sábado (5) um homem suspeito de provocar um incêndio que matou pelo menos 15 pessoas em um bar na cidade de Kostroma, a cerca de 300 quilômetros de Moscou.

O incêndio no bar, chamado "Poligon", teria começado depois que um homem bêbado acendeu um sinalizador, por volta das 2h da manhã. "Ele estava com uma mulher no bar, a quem ofereceu flores então foi para a pista de dança e acendeu o equipamento", explicou a polícia, que também confirmou sua detenção.

De acordo com o governador da região, Serguei Sitnikov, o balanço inicial do incêndio foi de 13 mortos e cinco feridos, mas dois corpos foram encontrados horas mais tarde. O fogo foi controlado às 7h30 (1h30 no horário de Brasília), segundo informou o governador Sitnikov.

A Comissão de Investigação Russa anunciou a abertura de "um processo que "causou a morte de duas ou mais pessoas", e especificou que investigadores e legistas foram enviados ao local.

Incêndio em bar na Rússia teria sido provocado por sinalizador aceso AP

Vinte caminhões de bombeiros

Imagens transmitidas pela televisão estatal mostram dezenas de bombeiros e equipes de resgate lutando contra o incêndio, que destruiu um andar. Um bombeiro disse que 50 pessoas e 20 caminhões de bombeiros foram necessários para extinguir o fogo.

Kostroma, às margens do rio Volga e com uma população de cerca de 230.000 pessoas, é uma das cidades mais antigas da Rússia e é famosa por sua arquitetura medieval e seus mosteiros.

Em março de 2018, outro incêndio em um shopping center da cidade matou 60 pessoas, incluindo cerca de 40 crianças e adolescentes, na cidade siberiana de Kemerovo. Em 2009, 156 pessoas morreram em um grande incêndio em uma boate em Perm, nos Urais.

(Com informações da AFP)

