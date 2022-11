Indonésia: xarope infantil contaminado já causou 195 mortes; casos de insuficiência renal aumentam

Num caso semelhante, a Organização Mundial da Saúde encontrou "quantidades inaceitáveis" de dietilenoglicol e etilenoglicol em quatro xaropes para tosse indianos e que estavam implicados nas mortes de quase 70 crianças na Gâmbia. © MILAN BERCKMANS/AFP

Texto por: RFI 2 min

A Indonésia anunciou que o número de crianças com insuficiência renal aguda após a ingestão de xaropes com substâncias nocivas chega a 324, das quais 195 morreram e 27 ainda estão hospitalizadas. O novo balanço foi divulgado pelo Ministério da Saúde do país, nesta segunda-feira (7).