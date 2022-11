Restrições às redes sociais no Irã prejudicam trabalho e comunicação da população

Acesso ao WhatsApp e ao Instagram continua proibido desde setembro no Irã. Imagem de ilustração. REUTERS - UMIT BEKTAS

Texto por: RFI 3 min

Desde o início da contestação social no Irã, em setembro, as autoridades diminuíram o acesso à internet e bloquearam as redes sociais. Há mais de um mês, iranianos que utilizam essas plataformas no trabalho, principalmente o Instagram e o WhatsApp, enfrentam diversas dificuldades.