Retirada da Rússia de Kherson, na Ucrânia: armadilha ou revés militar?

À primeira vista, é uma derrota que pode mudar o curso da guerra na Ucrânia. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, ordenou que seus soldados se retirassem da cidade de Kherson na quarta-feira (9). Mas o presidente ucraniano Volodymyr Zelenski não descarta que seja uma armadilha para suas tropas, que se preparam para entrar na cidade. O exército ucraniano já recuperou 12 localidades na região.

Publicidade Leia mais

"Ontem, unidades das forças de defesa avançaram sete quilômetros e tomaram o controle de seis localidades na direção de Petropavlivka Novoraisk", afirmou o comandante militar ucraniano Valery Zaluzhny no Telegram, antes de acrescentar que o exército de seu país também recuperou "o controle de outras seis localidades na direção de Pervomaiske-Kherson", ou seja, mais de 260 quilômetros quadrados.

O comandante ucraniano também afirmou que o "avanço das tropas de Kiev em direção a Kherson atingiu 36,5 quilômetros desde 1º de outubro".

O Exército ucraniano recuperou "uma superfície total de 1.381 quilômetros quadrados e 41 localidades" em 40 dias, afirmou Zaluzhny, que felicitou os "esforços colossais das tropas".

Assim como o presidente Volodymyr Zelensky na quarta-feira à noite, Zaluzhny disse hoje que não pode confirmar ou negar a informação sobre a suposta retirada das forças russas da cidade de Kherson, capital regional.

Desde setembro, as tropas russas enfrentam uma reação das forças ucranianas na região.

Zelensky está cauteloso

"Na guerra, é preciso saber conter as emoções", aconselhou na quarta-feira o presidente ucraniano Volodymyir Zelensky diante da comoção e da euforia causadas nas redes sociais pelo anúncio de que os soldados russos deveriam recuar para a margem leste do rio Dnieper, que se divide em dois.

O governo ucraniano não descarta que, na realidade, o anúncio seja uma isca para precipitar a entrada em Kherson dos combatentes ucranianos, cuja contra-ofensiva vem somando sucessos. Soldados russos, disfarçados de civis, ainda podem em cidades fantasmas, municípios em que a maioria da população foi transferida para outro lugar sob controle russo.

No entanto, outros dados sugerem que os militares russos consideraram essa retirada inevitável. O anúncio foi discreto, em meio a um longo balanço militar transmitido pela televisão, tentando minimizar seu alcance. Mas, para Moscou, era imperativo evitar um desastre como o que aconteceu em agosto na região de Kharkov, uma derrota que resultou em perdas significativas, tanto humanas quanto materiais.

"Os soldados não são robôs"

O historiador militar e presidente do Institut Action Résilience, Cédric Mas, falou à RFI sobre se a Rússia estaria tramando algo ao anunciar esta retirada.

"É sempre uma possibilidade, especialmente se lembrarmos que houve uma 'manobra de intoxicação' em Kherson, desta vez do lado ucraniano, já que eles anunciaram por uma espécie de decreto presidencial a recaptura, contra-ofensiva e a libertação da cidade de Kherson no início de julho. Os russos trouxeram reforços e depois os ucranianos explodiram pontes. Eles próprios prenderam os russos. Então eles temem que os russos retribuam o ato. Kherson é a única grande cidade, é a única capital administrativa regional de todas as áreas anexadas que os russos conseguiram tomar desde a invasão de 24 de fevereiro. Então, esse é um ponto muito importante que chamou a atenção desde o início do conflito.

A questão é se o exército russo seria capaz de preparar esse tipo de manobra contra as tropas ucranianas. Cédric Mas não tem certeza. "Essa é realmente a intenção deles? E os soldados no terreno obedecerão a quaisquer ordens de contra-atacar ou resistir em uma área que foi anunciada como evacuada? (...) Isso é muito mais complicado. Os homens não são peões, não são robôs", analisa o historiador militar.

"E em algum momento, esse tipo de anúncio também impacta o moral dos soldados que estão, neste exato momento, ainda arriscando suas vidas na frente de Kherson para materializar a retirada. Portanto, é possível que acelere a evacuação e o colapso do dispositivo também", afirma.

"Mas, de qualquer forma, esse tipo de operação é muito complicado, tanto para o lado que anuncia sua retirada, quanto para o que deve continuar, pois pode cair em emboscadas, armadilhas com explosivos ou minas", explica. "Isso explica a cautela dessa retirada que está anunciada, mas ainda não muito visível, mesmo que indícios tenham aparecido mais cedo, já que no final de outubro, início de novembro, com a evacuação de equipamento pesado", completa. "Mas sempre acompanhada da desconfiança ucraniana".

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro