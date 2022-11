Covid-19: China diminui restrições para viagens internacionais

Apesar da aliviar certas medidas, a China se comprometeu a manter a estratégia "covid zero". © Stéphane Lagarde/RFI

Texto por: RFI 2 min

A China anunciou nesta sexta-feira (11) a redução de algumas restrições contra a Covid-19, em particular medidas vinculadas às viagens internacionais. Entretanto, o país asiático continua sendo a última grande economia mundial a persistir com a estratégia "covid zero", com confinamentos, testes em larga escala e quarentenas que tem prejudicado a atividade empresarial e as cadeias de abastecimento.