Episódio com navio de migrantes Ocean Viking reacende discussão sobre responsabilidades da UE

Chegada do navio de resgate Ocean Viking no porto militar da cidade de Toulon, no sul da França, na manhã desta sexta-feira, 11 de novembro de 2022.

A polêmica em torno do navio de resgate Ocean Viking, que se arrastou por quase três semanas até o governo francês autorizar sua atracagem no porto de Toulon, no sul do país, recebe a atenção da imprensa francesa nesta sexta-feira (11). Uma foto com os migrantes a bordo ilustra a capa do jornal Le Figaro.

Sob a manchete "Ocean Viking: Macron cede sob pressão", o diário destaca a decisão considerada “de caráter excepcional” do ministério do Interior de acolher os 234 migrantes nesta sexta-feira, depois de uma "queda de braço" diplomática com o governo italiano.

A edição também dedica seu editorial ao caso, afirmando que o presidente francês, Emmanuel Macron, teria caído em uma "armadilha".

O texto lembra que esta é a segunda disputa deste tipo entre Paris e Roma em quatro anos, mas que a decisão do governo italiano o coloca em tensão com diversos países europeus, ainda que a França tenha se visto isolada na situação.

O editorial destaca que teria faltado "humanidade" à primeira-ministra italiana da extrema direita, Giorgia Meloni, quando ela teria deixado claro que sua prioridade é "fazer política".

Caso Aquarius

O caso também ocupa a primeira página do diário Le Parisien, que enfatiza a crise que se inaugura entre Paris e Roma, revivendo o clima de conflito, há quatro anos, com o navio Aquarius.

Se, de um lado, a esquerda francesa saúda a escolha do governo Macron, a direita e extrema direita não tardaram em criticar a decisão como uma "frouxidão dramática".

A dimensão política do episódio também é destaque no site do jornal Libération. Sob o título "Ocean Viking em Toulon: a recepção se organiza, a polêmica política também", o artigo descreve que o novo presidente do Reunião Nacional, Jordan Bardella, pediu a criação de uma comissão especial de inquérito sobre “a ligação entre ONGs e redes criminosas de contrabandistas”.

Perante esta ofensiva da extrema-direita francesa poucas semanas antes da apreciação no Parlamento de um projeto de lei sobre imigração, o ministro do Interior luta para minimizar as consequências deste desembarque humanitário na França.

Na manhã desta sexta-feira, a porta-voz do Ministério francês do Interior, Camille Chaize, enfatizou que alguns migrantes serão “acolhidos” na Alemanha, além de outros nove países europeus, acrescentando que ainda não foi possível saber quantos migrantes permanecerão em território francês no final do procedimento.

Oito bilhões de habitantes

Enquanto isso, a capa do Le Monde alerta para uma outra crise, a de que na próxima terça-feira, dia 15 de novembro, o planeta irá ultrapassar a marca dos 8 bilhões de habitantes, de acordo com as projeções das Nações Unidas. Um desafio para o meio ambiente, mas também para as já conflituosas relações geopolíticas no mundo.

