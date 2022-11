Mianmar deve “retomar caminho da transição democrática imediatamente”, diz chefe da ONU

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu neste sábado (12) à junta birmanesa para "retomar imediatamente o caminho da transição democrática", em Phnom Penh, onde se reuniu com líderes do Sudeste Asiático.

Publicidade Leia mais

A situação em Mianmar, atormentada por um conflito civil mortal desde o golpe de fevereiro de 2021, sem resultado pacífico ainda visível, é "um pesadelo sem fim", insistiu o líder. "Peço às autoridades de Mianmar que ouçam seu povo, libertem os presos políticos e voltem imediatamente ao caminho da transição democrática. Este é o único caminho para a estabilidade e a paz", declarou ele a jornalistas.

Líderes da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), reunidos em uma cúpula no Camboja, concordaram nesta sexta-feira (11) em "engajar" grupos de oposição no processo de paz.

O anúncio irritou Naypyidaw que "condenou" a decisão do grupo de dialogar "com organizações ilegais e terroristas". Até agora, os esforços do bloco regional foram em vão, apesar do roteiro acordado no ano passado com a junta militar para tentar resolver a crise.

"É importante que este texto avance. Tenho confiança na presidência indonésia [para a Asean] no próximo ano para desenvolver uma série de iniciativas" para a resolução do conflito, declarou Guterres.

O conflito civil de Mianmar já custou mais de 2,4 mil vidas, de acordo com uma organização local de monitoramento de direitos humanos.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro