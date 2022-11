Com crescimento desigual, Índia vai se tornar em breve país mais populoso do planeta

A Índia será dentro de alguns meses o país mais populoso de um planeta que atingiu oito bilhões de habitantes na terça-feira (15). No entanto, esse crescimento, desigual segundo a região do país, tende a desacelerar.

Por Varoon P. Anand, correspondente da RFI em Nova Delhi

A população mundial alcançou hoje oito bilhões. China e Índia são os países mais populosos do mundo, e juntos representam mais de 36% da população total. Segundo as Nações Unidas, a população da Índia vai superar a da China em 2023. A população da Índia só tende a diminuir a partir de 2064.

Segundo estimativas, 68% da população da Índia têm entre 15 e 64 anos em 2022, enquanto as pessoas de 65 anos ou mais constituem 7% da população. No norte do país, a população continua aumentando. No sul, os números estão se estabilizando e em algumas áreas começam a diminuir. As divisões cada vez mais profundas entre essas regiões significam que o governo finalmente terá de lidar com um problema único: as consequências de um baby boom diante do envelhecimento da população.

O crescimento exercerá uma enorme pressão sobre os recursos, a estabilidade econômica e a sociedade da Índia. Uma família pequena é agora a norma na Índia, e com a taxa de crescimento anual da população inferior a 1%, os temores de um colapso causado pela população não são considerados realistas. Na década de 1950, uma mulher na Índia tinha em média seis filhos; hoje a média nacional é um pouco mais de dois e continua caindo.

Durante a próxima década, um terço do aumento da população da Índia veio apenas dos estados do norte, Bihar e Uttar Pradesh. Não se espera que Bihar, o único estado da Índia onde as mulheres ainda têm mais de três filhos, alcance a estabilidade da população (2,1 filhos por mulher) até 2039. Kerala, o estado progressista e mais educado da Índia, alcançou essa cifra em 1998.

29 anos, sem capacitação e sem trabalho é perfil do indiano médio

A idade média de um indiano é de 29 anos, a maioria deles não tem qualificação. Não há escolas, universidades, programas de capacitação e, sobretudo, não há trabalho suficiente. Na Índia, o desemprego entre jovens é de 23% e apenas um de cada quatro formados tem emprego. Embora a alfabetização feminina esteja crescendo, apenas 25% das mulheres na Índia participam da força de trabalho.

A crise que está à espreita no sul do país é a do envelhecimento da população. A Índia logo terá mais de 10% da população na faixa de idosos. Isso representará problemas significativos em termos de emprego, de segurança social, mas sobretudo, de assistência médica, cujos gastos ainda são muito baixos.

As cidades da Índia são algumas das mais extensas e sobrecarregadas do mundo, e nas próximas décadas também serão ainda maiores. Cerca de 33% da população da Índia vive em cidades. Até 2035, 675 milhões de indianos viverão em cidades e, segundo projeções da ONU, até 2050, mais indianos vão morar em ambientes urbanos do que em áreas rurais. Com uma população de 20 milhões, a capital da Índia, Nova Délhi, já é uma das maiores e mais poluídas cidades do mundo. Espera-se que alcance 28 milhões até 2041, segundo o plano diretor da cidade, o que supõe uma enorme carga para as necessidades de água e energia.

Apesar do aumento contínuo da população no norte durante os próximos anos, a trajetória geral da Índia é a diminuição da fertilidade e eventual estabilidade da população. À medida que a Índia se desenvolve e mais mulheres vão à escola e ingressam na força de trabalho, os especialistas dizem que as normas de fertilidade vão continuar mudando.

