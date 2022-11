Elon Musk coloca o retorno de Donald Trump ao Twitter nas mãos dos usuários

Elon Musk é o novo dono do Twitter e quer implementar novas regras. REUTERS - DADO RUVIC

Texto por: RFI 2 min

O CEO da Tesla vem mostrando o pior de si mesmo desde sua aquisição do Twitter no mês passado: demitiu abruptamente metade do pessoal, deu ultimatos aos que permanecem, espalhou notícias falsas. Recentemente, como disse que faria, Elon Musk restabeleceu as contas de vários usuários suspensos e colocou o retorno de Donald Trump ao Twitter sob votação dos usuários. Segundo Musk, a "pesquisa" contabiliza cerca de um milhão de votos por hora.