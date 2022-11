OMS teme pela vida de milhões de ucranianos privados de energia e hospitais no inverno

Um menino ucraniano tenta se proteger do frio embaixo de uma tenda na cidade de Slovyansk. Sua família fugiu de Debaltseve, em meio a combates sangrentos, e tenta chegar a Kiev. © HCR/B.Kinashchuk

Texto por: RFI 3 min

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou nesta segunda-feira (21) que o próximo inverno no hemisfério norte (verão no Brasil) pode ser uma "ameaça à vida" de milhões de ucranianos, devido à série de ataques russos contra as centrais elétricas do país.