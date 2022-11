Copa do Mundo: Sauditas ficam "em choque" com vitória sobre a Argentina

Presentes em grande número e bastante barulhentos no estádio Lusail, de Doha, os torcedores da Arábia Saudita foram surpreendidos da melhor forma possível pela seleção de seu país. Os “Falcões Verdes” venceram a Argentina (2-1) na estreia na Copa do Mundo, nesta terça-feira (22).

"É inacreditável! ", disse Mohammad Al Muhim, um torcedor de 26 anos. Você precisa entender: é um dos melhores times do mundo contra nós", continuou Al Muhim em meio às lágrimas de emoção. "Não acredito", exclamou Najjeb Zuhair, de 19 anos, que compareceu ao estádio com vários milhares de torcedores da seleção do Golfo.

A partida aconteceu no maior estádio do torneio, de 80 mil lugares. "Sinceramente, viemos aqui para nos divertir com os torcedores argentinos e quando Messi marcou ficamos desapontados, mas não surpresos. Quando os sauditas empataram, ficamos em choque e quando eles marcaram o segundo gol, não acreditamos", disse Zuhair, destacando o "magnífico trabalho dos jogadores e treinadores" do time.

"O corpo não aguenta mais"

A pressão estava necessariamente do lado argentino, segundo Omar da Fonseca, ex-jogador argentino e hoje comentarista aqui na França para a rede BeIn Sports. "Há muito tempo venho dizendo que nossos jogadores não jogam nos maiores clubes da Europa. Do ponto de vista individual, estamos longe das seleções que a Argentina já teve em sua história", diz Omar da Fonseca.

Cercado por milhares de torcedores argentinos presentes em Doha, ele apontou as fragilidades físicas dos jogadores como a causa da derrota. "Fisicamente, alguns estão superados ou voltaram de lesões. Temos a mentalidade, o desejo, mas o corpo não aguenta mais. Romero, Di María, Messi já têm uma certa idade", apontou o comentarista. "Os sauditas com sua disciplina, sua dedicação, mostraram que podem superar a criatividade", concluiu.

A derrota dos argentinos no deserto do Catar para a equipe da Arábia Saudita é uma das primeiras surpresas da Copa do Mundo-2022 e um sério aviso para os favoritos.

O sete vezes Bola de Ouro, Lionel Messi, ícone planetário, não pôde impedir a derrota pelo modesto time saudita, a 51ª nação do mundo.

Vitoriosa na Copa América 2021, a Argentina chegava a Doha com um sólido rótulo de favorita. Este revés inesperado, que forçará a Argentina a vencer no Grupo C, também põe fim à sua invencibilidade após 36 jogos. "Dói muito", admitiu o argentino Lautaro Martinez.

Messi colocou o seu time no caminho certo nesta terça-feira, marcando um pênalti. Mas Saleh al-Shehri e Salem al-Dossari, autores dos gols sauditas, frustraram todas as previsões e os planos do argentino Messi, que amarga uma estreia fracassada no que "certamente" deve ser a sua última Copa do Mundo.

Influência saudita na região

A Arábia Saudita é uma nação modesta do futebol, mas uma grande potência em sua região. E sua presença na Copa do Mundo do Catar é observada com atenção. Durante a cerimônia de abertura no domingo (20), o príncipe saudita Mohammed bin Salman sentou-se ao lado do emir do Catar.

Para Dafrallah Mouadhen, jornalista radicado no Catar, a Arábia Saudita queria que essa Copa do Mundo fosse compartilhada entre a Arábia e os Emirados: “Mas o Catar levou o bolo. Houve um certo ciúme", diz o correspondente no Golfo. "Mas hoje, o Catar está reconciliado com seus vizinhos, o que pode ser descrito como uma lua de mel", acrescenta.

Mas Mohammed bin Salman ainda pode sonhar com uma Copa do Mundo em seu país. Há dois meses, a imprensa revelou um projeto de candidatura conjunta com Egito e Grécia para a edição de 2030: “É um projeto, mas o Oriente Médio já teve sua chance. Veremos em 25 ou 30 anos”, acredita Dafrallah Mouadhen.

(Com informações da RFI e da AFP)

