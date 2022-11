Infecções bacterianas são segunda causa de mortes no mundo, segundo pesquisa

A pesquisa, financiada pela Fundação Bill Gates, analisou as 30 bactérias mais frequentes em infecções e avaliou quantas mortes estão associadas a elas. AP - Kirsty Wigglesworth

Texto por: RFI 1 min

As infecções de origem bacteriana são a segunda causa de mortes no mundo depois dos problemas cardiovasculares, segundo um vasto estudo publicado nesta terça-feira (22), que aponta o staphylococcus aureus e o pneumococo como as bactérias mais letais.