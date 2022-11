Papa nomeia administrador provisório para rede Caritas por causa de problemas de gestão

Papa Francisco em audiência geral na Praça de São Pedro, no Vaticano (16/11/22).

O papa Francisco nomeou, nesta terça-feira (22), um administrador provisório para a Caritas Internationalis (CI), depois de constatar "fraquezas nos procedimentos de gestão" desta rede de organizações beneficentes com sede no Vaticano.

"A gestão da Caritas Internationalis (CI) fica sob administração provisória para melhorar suas regras e procedimentos de gestão", anunciou o Vaticano, em um comunicado.

O anúncio inesperado se deu "após a análise de suas atividades por uma comissão independente" criada pelo Vaticano, que esclareceu, porém, não haver indícios de "má administração, ou de conduta sexual inadequada".

Segundo o Vaticano, "foram observadas fragilidades nos procedimentos de gestão" que precisam de "atenção urgente".

O papa nomeou um "consultor", Pier Francesco Pinelli, cujas funções começam nesta terça e que será auxiliado por María Amparo Alonso Escobar.

"Pier Francesco Pinelli e María Amparo Alonso Escobar administrarão a CI para fornecer estabilidade e liderança empática", acrescentou o Vaticano.

De acordo com a Santa Sé, Pinelli, de formação jesuíta, tem "uma forte experiência de liderança e gestão em vários setores" em empresas de energia, como a ERG.

A Caritas Internationalis é uma confederação de 162 instituições de caridade católicas que operam em mais de 200 países e territórios em todo mundo.

A nova equipe de gestão vai atuar até a próxima assembleia geral da CI, em maio de 2023, na qual "será realizada a eleição do presidente, do secretário-geral e do tesoureiro".

(com AFP)

