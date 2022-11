Covid na China: trabalhadores da maior fábrica de iPhones do mundo protestam contra confinamento forçado

Sede da Foxconn, em Taipé, Taiwan, empresa proprietária do complexo que fabrica iPhones em Zhengzhou, na China. (31/10/2022). © Carlos Garcia Rawlins, Reuters

Texto por: RFI 2 min

Cresce a tensão na maior fábrica de iPhones e produtos eletrônicos do mundo, localizada em Zhengzhou, no centro da China. Vídeos postados em redes sociais nesta quarta-feira (23) mostram piquetes de trabalhadores com cartazes exigindo direitos.