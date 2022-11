"Fantástico": imprensa francesa se empolga com golaço de Richarlison e vitória do Brasil na Copa

O jogo do Brasil contra a Sérvia é destaque da imprensa francesa nesta sexta-feira (25). O jornal esportivo L’Equipe traz uma foto de capa do gol “fantástico" de Richarlison, que brilhou na estreia do Brasil na Copa do Mundo.

Dominando a Sérvia, o Brasil entra na Copa do Mundo como favorito, diz o texto, citando o golaço de Richarlison. O atleta do Tottenham da Inglaterra abriu o placar para o Brasil “com uma jogada oportuna”, diz o L’Equipe, antes de fazer um segundo gol “fulgurante e espetacular”, segundo o texto.

Para o jornal Le Figaro, Richarlison “mostrou suas verdadeiras habilidades de goleador contra a Sérvia”. Segundo a reportagem, "o atacante participou pouco do jogo, com apenas 25 toques na bola, e soube estar no lugar certo no campo adversário” e marcar “o melhor gol da competição até agora”.

O Le Monde também não poupa elogios para o craque. O jornal destaca “a maestria, flexibilidade e ousadia" de Richarlison. "É preciso um dicionário para achar sinônimos para ‘brilhante’, e ainda assim, essa palavra não basta para descrever a jogada”, escreve o jornal.

Mas as próximas horas são preocupantes por conta da lesão do craque Neymar, descrito pelo L’ Equipe como “líder técnico” do time. O título, "Samba Triste", faz referência ao fato de que o jogador deixou o campo sentindo o tornozelo direito. “Confiamos nos médicos”, reagiu o jogador Antony, citado pelo jornal.O técnico Tite foi mais incisivo: “Ele vai continuar a jogar a Copa do Mundo”, escreve o L’Equipe.

A torção no tornozelo do camisa 10 foi confirmada pelo médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar. O jornal destaca que Neymar sofreu nove faltas na partida desta quinta-feira, cinco a mais do que qualquer outro jogador em campo.

"Neymar parece amaldiçoado"

“Para a sua 3ª Copa do Mundo, Neymar parece amaldiçoado”, completa o Figaro, enquanto o Brasil inteiro espera “o futuro diagnóstico da equipe médica brasileira”. Devido à lesão no tornozelo, “o atacante do PSG saiu antes do final da partida e chorou no banco”, descreve o diário, destacando que Neymar “estava na mira dos sérvios e seu corpo pode tê-lo deixado na mão novamente”.

“Neymar manca e o Brasil treme, apesar da estreia bem sucedida na competição”, escreve o Le Monde. “Com um ar abatido, no banco, Neymar, que saiu aos 78 minutos de partida, esconde sua angústia e enxuga as lágrimas com a camisa amarela tão amada por ele”, lamenta a reportagem.

O Le Monde lembra que em 2014, Neymar “saiu da Copa do Mundo em cadeira de rodas com a terceira vértebra trincada. "O Brasil pensa no pior”, conclui o jornal francês.

