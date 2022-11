China: denúncias de que confinamento teria impedido salvamento em prédio em chamas gera protestos

Protestos contra medidas anti-Covid na região de Xinjiang, no noroeste da China. Video Obtained via REUTERS - Video Obtained by Reuters

Texto por: RFI 3 min

Um incêndio em um prédio residencial na região de Xinjiang, no noroeste da China, desencadeou uma onda de indignação com a política de "Covid zero" aplicada pelo governo. O episódio ocorre em um momento em que o país luta contra o cansaço da população com essa estratégia de contenção do coronavírus.