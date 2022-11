Europol desmantela cartel que controlava um terço do tráfico de cocaína na Europa e prende 49

A polícia europeia desmantelou um extenso cartel de drogas que controlava um terço do comércio de cocaína da Europa, prendendo 49 pessoas em vários países, incluindo seis principais suspeitos em Dubai, informou a Europol na segunda-feira (28).

Publicidade Leia mais

"Os narcotraficantes considerados alvos de objetivos de alto valor pela Europol se uniram para formar o que era conhecido como um 'super cartel' que controlava quase um terço do comércio de cocaína na Europa", afirmou a agência da União Europeia para a cooperação policial, em um comunicado.

Como parte da mesma investigação, foram apreendidas "mais de 30 toneladas de cocaína em diversos portos europeus", destacou a Guarda Civil espanhola, que participou na operação nomeada "Desert Light" (Luz do Deserto). As polícias da Holanda, França, Bélgica e de Dubai também contrubuíram.

Desmantelamento histórico

Na Espanha, a Guarda Civil batizou a investigação de "Operação FAUKAS" e efetuou operações simultâneas em Málaga, Madri e Barcelona em 8 de novembro, com um balanço de 15 pessoas detidas, incluindo três alvos de alto valor (HVT, na sigla em inglês), um em Málaga e dois em Dubai.

"Com esta operação, alcançamos um marco histórico na luta contra o narcotráfico global. A ação realizada no Dubai é um ato sem precedentes, que culminou na detenção simultânea de 6 HVT que estavam refugiados neste emirado com a convicção de que estavam a salvo de uma possível ação policial", afirmou a Guarda Civil.

(com AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro