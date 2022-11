Copa do Mundo do Catar: jogo entre EUA e Irã revive crise diplomática

Jogadores iranianos ouvem o hino nacional antes do jogo de futebol do Grupo B da Copa do Mundo do Qatar 2022 entre Inglaterra e Irã no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, em 21 de novembro de 2022. AFP - FADEL SENNA

O jogo entre as seleções do Irã e dos Estados Unidos pela Copa do Mundo do Catar, nesta terça-feira (29), vai além da simples questão esportiva, com muito mais em jogo do que a classificação para as oitavas de final da competição. Um empate pode bastar para garantir ao Irã a primeira classificação de sua história nas oitavas de final de uma Copa do Mundo, em sua sexta participação.