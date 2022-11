Violência volta a fazer vítimas na Cisjordânia ocupada no Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino

No dia em que se celebra o Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino, a violência volta a fazer vítimas nos territórios ocupados por Israel. Na madrugada desta terça-feira (29), quatro palestinos morreram em confrontos com soldados israelenses na Cisjordânia. Em Nova York, a ONU celebra o 10º aniversário da votação na Assembleia Geral que concedeu à Palestina o status de Estado não membro das Nações Unidas.

Neste território sob o domínio da violência, as forças israelenses mataram três palestinos em diferentes incidentes na Cisjordânia ocupada, antes de um ataque violento que feriu gravemente uma militar israelense e resultou na morte do agressor, de acordo com autoridades palestinas e israelenses.

Dois irmãos palestinos foram mortos perto de Ramallah e um terceiro homem foi baleado na cabeça na cidade de Beit Ummar, perto de Hebron, durante confrontos com as forças israelenses, segundo o ministério da Saúde palestino.

Centenas de pessoas se reuniram em frente ao Hospital de Ramallah para prestar homenagem à família dos irmãos mortos. Ambos tinham cerca de 20 anos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o pai dos jovens chorando. "Estes são meus filhos", diz o homem, beijando os corpos dos jovens assassinados.

Em um tuíte, um alto funcionário palestino, Hussein al-Sheikh, classificou o assassinato dos irmãos de "execução a sangue frio".

O exército israelense confirmou a ocorrência dos conflitos e das mortes, acrescentando que uma investigação havia sido aberta.

Carro avança sobre soldada israelense

Também nesta terça-feira, Israel informou que uma mulher soldado havia sido levemente ferida em um ataque com um veículo na região do assentamento de Kokhav Yaakov, perto de Ramallah. O agressor, um palestino, foi baleado pela polícia e a morte dele confirmada por um médico no hospital de Jerusalém.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, vê-se um carro fazer um retorno em um cruzamento e depois avançar sobre a combatente que caminhava na calçada.

De acordo com dados do Exército israelense, antes dos eventos desta terça-feira o número de palestinos mortos desde o início do ano era de 136. Ao mesmo tempo, 23 civis Israelenses e oito militares foram mortos em Israel e na Cisjordânia.

(Com informações da AFP)

