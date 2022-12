Após defender que “Vidas brancas importam”, Kanye West diz que ama Hitler e é expulso do Twitter

O rapper americano Kanye West provocou um novo escândalo nesta quinta-feira (1º) ao anunciar seu "amor" pelos nazistas e sua admiração por Adolf Hitler. O ex-marido de Kim Kardashian vem multiplicando as polêmicas, ao ponto de ter sido banido de algumas redes sociais.

As mais recentes declarações polêmicas do rapper foram feitas durante uma transmissão ao vivo com o teórico da conspiração Alex Jones. As imagens foram ao ar no portal infowars.com.

"Eu amo Hitler", disse o artista, que atende também pelo nome de Ye. "Eu amo os judeus, mas também amo os nazistas", disse o músico. "Não gosto de ver a palavra 'maldade' ao lado de nazistas", insistiu.

"Eu enxergo coisas boas sobre Hitler também", disse West. "Amo todo mundo", continuou. "Não posso dizer que essa pessoa [Hitler], que inventou as estradas e os microfones que uso como músico, não fez nada de bom. Cada ser humano tem algo valioso que trouxe para a mesa, especialmente Hitler", acrescentou. "Eu sou um nazista", chegou a afirmar o cantor.

As declarações do rapper suscitaram reações imediatas. O Twitter suspendeu nesta sexta-feira (2) sua conta, acusando o rapper de “incitação à violência".

Elon Musk, dono da plataforma desde o fim de outubro e que havia defendido até agora uma postura de liberdade de expressão absoluta, disse que West “foi longe demais”.

Boicote de marcas de moda

O episódio é apenas mais um na escalada de derrapagens envolvendo o cantor. Em outubro, West atacou diretamente os judeus nas redes sociais. As publicações, que já foram apagadas, provocaram a suspensão temporária das contas do cantor no Twitter e no Instagram.

No mesmo mês, a empresa alemã de equipamentos esportivos Adidas encerrou sua colaboração com o norte-americano, uma semana após a marca de luxo francesa Balenciaga, que também desenvolvia projetos com o artista, anunciar que se afasta oficialmente de Ye.

Ambas reagiam a postagens de cunho antissemita do rapper, mas também a um desfile de moda em Paris no qual ele aparecia vestindo uma camiseta estampada com os dizeres "White Lives Matter" (Vidas brancas importam, em tradução livre). A frase é usada por grupos de extrema direita e supremacistas brancos nos Estados Unidos em reação ao movimento "Black Lives Matter", que protesta contra o racismo.

“Ele estava tentando seguir os passos de Marcel Duchamp, mas fracassou”, ironizou na época Gabriella Karefa-Johnson, jornalista de moda engajada na defesa das minorias, em referência ao francês papa da arte conceitual e conhecido, entre outras coisas, pela ironia de suas obras. Celebridades como as modelos Gigi Hadid e Hailey Bieber também criticaram a postura do rapper. Até sua ex-mulher, a estrela de reality Kim Kardashian, se disse “indignada” com a postura do músico.

(Com informações da AFP)

