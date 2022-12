EUA vai se apor a novos assentamentos na Cisjordânia, diz Blinken ao novo governo de Israel

O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, durante encontro com Benjamin Netanyahu, em 2021.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse neste domingo (4) que Washington irá se opor aos assentamentos israelenses, ou à anexação da Cisjordânia. Ele prometeu, no entanto, que julgará o novo governo de Benjamin Netanyahu por suas ações, e não pelo perfil de extrema direita de alguns de seus membros.

Netanyahu deve voltar ao poder depois de fechar um acordo de coalizão com movimentos de extrema direita. Entre eles está o Sionismo Religioso, que receberá um cargo responsável por assentamentos na Cisjordânia ocupada.

Em conversa com o J Street, um grupo progressista pró-Israel nos Estados Unidos, Blinken parabenizou o líder israelense."Vamos avaliar o governo pelas políticas que executa, e não por seus membros", frisou Blinken. Ele disse, entretanto, que o governo de Biden trabalhará para preservar o que definiu como um "horizonte de esperança" para a criação de um Estado palestino.

"Também continuaremos a nos opor a qualquer ato que acabe com as perspectivas de uma solução de dois Estados", assim como "à expansão dos assentamentos, à anexação da Cisjordânia, à alteração do 'status quo' histórico dos lugares sagrados, às demolições e aos despejos e à incitação à violência", exemplificou Blinken.

Obras de assentamentos israelenses na Cisjordânia REUTERS - AMMAR AWAD

Princípios democráticos

O secretário de Estado americano disse ainda que a Casa Branca insistirá nos "princípios democráticos fundamentais, incluindo o respeito pelos direitos das pessoas LGBTQ e a administração da justiça igualitária para todos os cidadãos de Israel".

A coalizão governamental incluirá grupos de extrema direita como Noam, cujo líder, Avi Maoz, opõe-se aos direitos LGBTQI+. Netanyahu se apressou em dizer que a Parada do Orgulho Gay de Jerusalém continuará, contradizendo Maoz, que havia prometido seu cancelamento.

O líder do Sionismo Religioso, Itamar Ben-Gvir, que deve desempenhar um papel-chave no Executivo, é um forte defensor dos assentamentos judaicos. O político costumava pendurar em sua sala um retrato de Baruch Goldstein, que matou 29 palestinos em uma mesquita de Hebron, em 1994.

A eleição de 1º de novembro foi a quinta em menos de quatro anos e ocorreu após o colapso de uma coalizão diversificada que tentou manter Netanyahu de fora.

(Com informações da AFP)

