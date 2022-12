Croácia vence Japão nos pênaltis e está nas quartas

Os croatas comemoram com o goleiro Dominik Livakovic, durante a disputa de pênaltis contra o Japão, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. No Catar. REUTERS - MARKO DJURICA

Texto por: RFI 2 min

A Croácia, atual vice-campeã do mundo, enfrentou o Japão em uma disputa de pênaltis dramática nesta segunda-feira (5), pelas oitavas de final, no estádio de Al Wakrah, no Catar. O time se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo e disputará a vaga para a semifinal com o ganhador de Brasil e Coreia do Sul.