OIT "otimista" sobre acordo com Fifa para garantir direitos trabalhistas

Estádio Al Bayt, que tem o visual de uma enorme tenda árabe. AP - Darko Bandic

Texto por: RFI 3 min

O diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT) se declara "razoavelmente otimista" sobre a possibilidade de um acordo com a Fifa para que os direitos trabalhistas sejam levados em consideração no momento de definir as sedes das Copas do Mundo, depois das críticas ao Mundial de 2022 no Catar.