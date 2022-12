Site noticia morte de trabalhador estrangeiro em Doha; autoridades do Catar dizem estar investigando

O Estádio Lusail, a 20 km ao norte de Doha, em contrsução (20/12/19). AFP/Archivos

Texto por: RFI 2 min

As autoridades do Catar disseram nesta quinta-feira (8) que investigam a morte de um trabalhador em um acidente de trabalho no centro de treinamento da Arábia Saudita durante a Copa do Mundo de 2022, após informações do site de notícias esportivas The Athletic.