Irã é alvo de novas sanções ocidentais após executar manifestante

O jovem iraniano Mohsen Shekari, que foi executado no Irã, na quinta-feira, 8 de dezembro de 2022, por participação em manifestações contra o regime. © Réseaux sociaux

Texto por: RFI 3 min

O Irã foi alvo de novas sanções nesta sexta-feira (9), após ter realizado na quinta-feira (8) a primeira execução de um jovem que participava do movimento de contestação, que começou no país há três meses. Novas manifestações foram convocadas para este fim de semana no país e em capitais europeias.