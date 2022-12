Jogadora de basquete libertada em troca de traficante de armas russo chega aos EUA, anuncia Biden

A jogadora de basquete americana Brittney Griner, libertada na Rússia em troca do mercador de armas russo Viktor Bout, chegou nesta sexta-feira (9) aos Estados Unidos. Ela será encaminhada ao Centro Médico Brooke Army, em San Antonio, Texas, onde deve passar por exames de saúde.

Em vez de ir direto para casa, em Phoenix, Arizona, Griner vai passar pelo centro médico da base de San Antonio, local para onde são levados militares ou civis que sofrem torturas ou experiências traumáticas. A troca aconteceu na quinta-feira, no aeroporto de Abu Dhabi. Imagens divulgadas pela Rússia mostram o momento em que Grines cruza com Bout na pista, acompanhados por representantes russos e americanos.

A atleta de 32 anos, bicampeã olímpica, foi presa em fevereiro em um aeroporto de Moscou com cápsulas de vaporizador, um tipo de cigarro eletrônico, que continham óleo de cannabis (maconha), produto proibido no país. Ela explicou que usava a substância para aliviar as dores relacionadas aos treinos intensivos de basquete, mas foi condenada em agosto a nove anos de prisão.

Depois que seu recurso foi rejeitado, ela foi transferida em novembro para uma colônia penal na Mordóvia, no centro da Rússia. Seus seguidores sempre denunciaram que a atleta era uma espécie de refém de Moscou para barganhar com Washington em meio ao conflito na Ucrânia.

Senhor da Guerra

A TV russa mostrou a chegada de Viktor Bout, que inspirou o personagem de Nicolas Cage no filme “O Senhor da Guerra”, em Moscou, libertado em troca de Griner. Ele carregava um buquê de flores brancas e abraçou a mãe e a mulher. O traficante de armas foi preso na Tailândia em 2008 e extraditado para os Estados Unidos, onde foi condenado a 25 anos de prisão.

"Eles me acordaram no meio da noite e me disseram para pegar minhas coisas. ", disse Bout à emissora Rossiya 24. "Cheguei aqui, isso é o mais importante", acrescentou. O ex-militar Paul Whelan, outro americano detido na Rússia, não foi incluído na troca. "Mesmo que não tenhamos conseguido garantir a libertação de Paul, nunca desistiremos", frisou Biden.

Em um comunicado, sua família disse que estava "feliz" por Griner, mas "ainda arrasada" com a permanência de Whelan em uma prisão russa antes do Natal, que a família passará "pela quarta vez" sem ele.

Falando à CNN por telefone da colônia penal onde está detido na Rússia, Whelan disse que estava "muito decepcionado" por não fazer parte da troca. "Não entendo por que ainda estou aqui", lamentou. Detido em dezembro de 2018 na Rússia, o ex-militar foi condenado em 2020 a 16 anos de prisão por "espionagem", acusação que, segundo ele, foi armada para justificar a pena.

(Com informações da AFP)

