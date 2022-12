Tempest: Japão, Itália e Reino Unido vão desenvolver caça de última geração

Primeiro-ministro Rishi Sunak durante sua visita à RAF Coningsby em Linconshire, 9 de dezembro de 2022, após o anúncio de que a Grã-Bretanha trabalhará para desenvolver a próxima geração de caças de combate com a Itália e o Japão.

Japão, Itália e Reino Unido anunciaram nesta sexta-feira (9) que desenvolverão em conjunto um avião de combate de última geração, um projeto que abre as portas para uma cooperação futura com outros aliados.

Publicidade Leia mais

O novo caça da linha Tempest, que deve ficar pronto em 2035, vai unir as pesquisas de ponta dos três países em combate aéreo, desde capacidade de “invisibilidade” a radares até sensores de alta tecnologia.

"O ambicioso empreendimento acelerará nossas capacidades militares avançadas e vantagem tecnológica" em um momento em que "ameaças e agressões estão crescendo", disseram os países em um comunicado conjunto.

O anúncio foi acompanhado por uma recriação dos novos aviões sobrevoando o Monte Fuji, Londres e Roma.

A declaração não oferece uma estimativa de custo, mas os três países já estão investindo bilhões de dólares no desenvolvimento de caças de alta tecnologia.

"Compartilhamos a ambição de que esta aeronave seja a peça central de um sistema de combate aéreo mais amplo que funcionará em vários campos", diz o texto.

Isso implica "interoperabilidade futura com os Estados Unidos, a Otan e nossos parceiros" na Europa, Ásia e no resto do mundo, explica.

Apoio americano

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos indicou seu apoio ao projeto em uma declaração conjunta com o Ministério da Defesa do Japão.

Tóquio se prepara para aumentar significativamente o seu orçamento de defesa, uma medida controversa num país cuja Constituição limita a ação das Forças Armadas à legítima defesa.

Mas a guerra na Ucrânia, os repetidos disparos de mísseis da Coreia do Norte e a crescente pressão da China aumentaram o apoio político e popular a um aumento dos gastos militares.

Um funcionário do ministério da Defesa japonês afirmou que o objetivo com o novo caça é superar as capacidades dos modelos existentes, como o americano F-35.

Mesmo sem especificar o custo total, este não será distribuído igualmente entre os países, afirmou o responsável.

O jornal econômico Nikkei, do Japão, disse que empresas como Mitsubishi Heavy Industries, BAE Systems e Leonardo supervisionarão o novo projeto.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro