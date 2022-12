Copa do Mundo: Kyle Walker conseguirá parar Kylian Mbappé no duelo entre Inglaterra e França?

O inglês Kyle Walker (à esquerda) e o francês Kylian Mbappé: um grande duelo durante as quartas de final da Copa do Mundo de 2022 entre Inglaterra e França. © Reuters - Montage RFI

Texto por: RFI 2 min

Com cinco gols, o francês Kylian Mbappé é o atual artilheiro da Copa do Mundo de 2022. O jogador fascina a torcida desde o início do torneio. Porém, nas quartas de final, enfrentará Kyle Walker. O lateral direito da Inglaterra tem proporcionado uma forte resistência a Mbappé durante os seus confrontos em clubes. E o jogador do Manchester City deve ser titular novamente no jogo contra o craque do Paris Saint-Germain, neste sábado (10) em Al Khor, no Catar.