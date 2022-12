Líderes do G7 criam plataforma para coordenar a ajuda financeira à Ucrânia

O chanceler alemão Olaf Scholz realiza uma coletiva de imprensa após uma reunião virtual com outros líderes do G7, em Berlim, Alemanha, em 12 de dezembro de 2022.

Os líderes do G7, reunidos em cúpula virtual nesta segunda-feira (12), decidiram montar uma plataforma responsável por "coordenar a ajuda financeira" à Ucrânia, anunciou o chanceler alemão Olaf Scholz.

Publicidade Leia mais

"O objetivo é construir rapidamente esta plataforma com a participação da Ucrânia, instituições financeiras internacionais e outros parceiros", explicou, durante coletiva de imprensa em Berlim, o dirigente alemão, comparando a reconstrução da Ucrânia ao Plano Marshall dos Estados Unidos para reconstruir a Europa após a Segunda Guerra Mundial.

Os líderes do G7 - Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Grã-Bretanha, Japão e Itália - realizarão na terça-feira (13) uma nova conferência em Paris de apoio à Ucrânia, sobre ajuda de emergência e reconstrução de longo prazo do país.

“Estamos convencidos de que foi nossa união, nossa determinação, que isolou o presidente russo (Vladimir Putin) e novamente pedimos a Putin que pare com os assassinatos sem sentido na Ucrânia e retire suas tropas”, disse Scholz, cujo país presidiu o G7 este ano.

No domingo, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reuniu com seus colegas americanos Joe Biden e o francês Emmanuel Macron para se preparar para esta reunião do G7, bem como a conferência de Paris.

Segundo o Elysée, sede do governo francês, "chefes de Estado, chefes de governo, ministros" de 47 países, além do secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, participarão desse encontro internacional.

Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos reiterou seu apoio à Ucrânia no domingo, segundo a Casa Branca.

Essas cúpulas ocorrem quando as forças russas visam a infraestrutura básica de serviços públicos, causando, entre outras coisas, cortes de energia que afetam milhões de pessoas no meio do inverno.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro