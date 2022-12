Pelo menos três pessoas morrem em ataque contra hotel frequentado por chineses em Cabul

Homens não identificados atacaram, nesta segunda-feira (12), um hotel frequentado por visitantes chineses na capital afegã, Cabul, em um assalto que deixou pelo menos três mortos e 18 feridos. Diversas explosões e disparos foram ouvidos.

"Até o momento, recebemos 21 vítimas: três já chegaram mortas", tuitou a Emergency, uma ONG italiana que opera um hospital em Cabul.

🔴 #Kabul #Afghanistan esplosione e sparatoria vicino a un hotel, a circa 1km dal nostro ospedale. Finora abbiamo ricevuto 21 vittime, 3 erano già morte all'arrivo #laguerraè — EMERGENCY (@emergency_ong) December 12, 2022

O ataque aconteceu no bairro de Shahr-e-naw, uma das principais áreas comerciais da capital. O local abriga o Hotel Longan de Cabul, frequentado por empresários chineses. Eles têm viajado cada vez mais ao Afeganistão desde a volta dos talibãs ao poder, em agosto de 2021.

Correspondentes da AFP que estavam perto do local ouviram diversas explosões e tiros. Alguns jornais locais relataram informações similares. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostrava pessoas amontoadas nas janelas dos andares inferiores do prédio. Em outra gravação, chamas e colunas de fumaça podiam ser vistas, saindo de outra parte do imóvel.

Pequim não reconheceu o governo talibã oficialmente, mas é um dos poucos países a manter presença diplomática no país. A China compartilha uma fronteira de 76 km com o Afeganistão e teme que o vizinho possa se tornar uma base para separatistas da minoria uigur, originária da sensível região fronteiriça de Xinjiang.

Os talibãs prometeram, no entanto, que o Afeganistão não seria usado como base para ativistas uigures. Em troca, a China ofereceu apoio econômico para a reconstrução do país.

Atentados em série

A principal preocupação de Pequim é manter um ambiente estável no Afeganistão, após duas décadas de guerra. A China busca garantir segurança em suas fronteiras e investimentos estratégicos no Paquistão, seu vizinho comum.

Os talibãs também contam com a China para transformar uma das maiores reservas de cobre do mundo em uma área de mineração. A exploração ajudaria a ajustar os rumos de um país com falta de liquidez e castigado por sanções econômicas internacionais.

A China detém os direitos de importantes projetos no Afeganistão, como a mina de cobre de Mes Aynak, na província de Logar (leste). Porém, ainda não iniciou nenhum deles.

Desde seu retorno ao poder, os talibãs afirmam que melhoraram a segurança no país, apesar do número de atentados cometidos nos últimos meses. Mitos deles foram reivindicados pelo braço local do grupo extremista Estado Islâmico.

Não é a primeira vez que estrangeiros são alvo no país. Em 2 de dezembro, uma agente de segurança ficou ferida após disparos contra a embaixada do Paquistão em Cabul. O grupo EI, que assumiu a autoria do ataque, confirmou que mirava no "embaixador paquistanês e em seus guardas".

Em 5 de setembro, dois funcionários da embaixada russa em Cabul e quatro afegãos também morreram perto do prédio, em um atentado suicida igualmente reivindicado pelo braço local do EI. Foi o primeiro ataque contra uma representação diplomática desde a volta dos extremistas ao poder.

(Com informações da AFP)

