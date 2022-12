Crimes contra jornalistas transformam Américas em região mais perigosa para a imprensa, diz RSF

O relatório anual da ONG Repórteres Sem Fronteiras, divulgado nesta quarta-feira, aponta que 488 jornalistas estão presos no mundo e 46 profissionais foram assassinados no ano. AP - Andre Penner

Texto por: RFI 2 min

O número de jornalistas detidos no mundo registrou um novo recorde em 2022, com 533 profissionais presos, afirma o relatório anual da ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF) divulgado nesta quarta-feira (14). O número total de jornalistas assassinados (57) também aumentou, em particular devido à guerra na Ucrânia, depois de registrar números "historicamente baixos" em 2021 (48) e 2020 (50). O relatório afirma que 11 repórteres foram assassinados no México, 20% do total, seis no Haiti e três no Brasil.