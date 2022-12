Prefeito de Istambul, rival de Erdogan, é condenado a 2 anos de prisão por insulto

Um tribunal turco condenou o prefeito de Istambul, Ekrem İmamoglu, na quarta-feira (14) a dois anos, sete meses e quinze dias de prisão. Figura da oposição, ele foi processado por "insulto" contra os membros do Conselho Superior Eleitoral. Ekrem İmamoglu é visto como um potencial rival do presidente Erdogan nas próximas eleições em junho de 2023.

Por Anne Andlauer, correspondente da RFI em Istambul

A oposição critica a condenação que consideram uma "decisão política". Esta condenação não é definitiva, os advogados de İmamoglu vão recorrer, mas tem grande significado político.

Se a sentença for confirmada, o prefeito não será preso, mas banido da vida política. Ímaglu será destituído de seu cargo de prefeito e impedido de se opor ao presidente turco Recep Tayyip Erdogan na eleição quer será realizada dentro de seis meses.

O popular prefeito da maior cidade turca, que esconde cada vez menos suas ambições, foi acusado de ter insultado chamando de "idiotas" os membros do Conselho Superior Eleitoral que invalidaram sua vitória nas as eleições de março de 2019.

İmamoglu sempre sustentou que seus comentários eram dirigidos ao Ministro do Interior, Süleyman Soylu, que o havia chamado de “idiota”. Ele voltou a vencer a eleição local em junho de 2019, com 786 mil votos a mais do que na primeira votação. Para o presidente Erdogan, este resultado foi uma humilhação pessoal.

Na sua primeira reação à condenação, İmamoglu foi combativo, garantindo que “algumas pessoas não podem assumir uma função atribuída pelo povo”. E acrescentou: “Nossa luta começa com ainda mais força".

