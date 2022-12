UE e Sudeste Asiático fazem primeira cúpula para dinamizar relações comerciais e investimentos

Cúpula UE-ASEAN em Bruxelas, em 14/12/2022 AP - Olivier Matthys

Texto por: RFI 2 min

A União Europeia (UE) iniciou nesta quarta-feira (14), em Bruxelas, a primeira cúpula com a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que apresentou como uma oportunidade para dinamizar as relações comerciais e os investimentos, entre as regiões.