França na final: "Somos irmãos, apesar de tudo", destaca Le Monde após vitória contra Marrocos

O francês Kylian Mbappé abraça o marroquino Achraf Hakimi no final da semifinal da Copa do Mundo, no Al Bayt Stadium, em Al Khor, Catar, nesta quarta-feira, 14 de dezembro de 2022.

A imprensa francesa desta quinta-feira (15) comemora a vitória de 2 a 0 da seleção da França na noite anterior contra o Marrocos. O resultado coloca os "Bleus" (azuis, como são chamados os jogadores franceses) a um passo da conquista do tricampeonato.

"Nós somos irmãos e, apesar de tudo, nós estamos juntos." A declaração de um torcedor marroquino, publicada na manchete do jornal Le Monde, traduz o clima que tomou as ruas da França após a disputa que reuniu as seleções rivais. As temperaturas negativas em todo o país na quarta-feira não foram um empecilho para os milhares de torcedores que tinham muito a celebrar, escreve o jornal.

O jornal Le Figaro destaca o desempenho técnico da equipe. Segundo o jornal, Griezmann foi o herói da partida, e Konaté, uma barreira que "não se podia ultrapassar".

Com a manchete "Em direção à final", o diário Le Parisien cita a atuação de Randal Kolo Muani, um "convidado de última hora que deu liberdade" à seleção francesa. A matéria acrescenta que a atuação do Marrocos na Copa do Mundo só aumenta o mérito dos "Bleus" na vitória.

A avenida Champs Élysées é tomada pela festa tricolor após a vitória da semifinal contra o Marrocos. REUTERS - GONZALO FUENTES

O jornal Libération atribui o sucesso da seleção francesa a uma fórmula que mistura habilidade a uma certa agressividade no jogo. Segundo o diário, em Rabat, no Marrocos, a derrota marca o fim de três semanas de "alegria e esperança", mas os "Leões do Atlas", como são conhecidos os jogadores marroquinos, "saem de cabeça erguida da competição após uma Copa excepcional".

O esportivo L'Equipe é sucinto e sintetiza a vitória da seleção francesa como "O voo final", em alusão à "magnífica jogada" de Hernandez, que abriu o placar para os franceses aos 5 minutos do primeiro tempo.

Incidentes depois do jogo

Após a vitória, 25 mil pessoas se reuniram na avenida Champs Elysées, em Paris, onde foi montado um forte esquema de segurança. Segundo a polícia, 167 pessoas foram presas na região parisiense, entre elas, dezenas de militantes da extrema direita, que saíram às ruas para enfrentar torcedores marroquinos. Em Montpellier, no sul do país, um adolescente foi atropelado por um carro e morreu.

Comme samedi, la 🇫🇷 et le 🇲🇦 en communion sur les Champs-Élysées. N’en déplaise aux raciste, la fraternité est une fierté française ! pic.twitter.com/YqLTlIcqCF — Théo Pasquereau (@theopasquereau) December 14, 2022

