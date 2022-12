Covid-19: aumento de casos lota crematórios em Pequim, mas dados oficiais omitem mortos

Segundo as autoridades chinesas, a epidemia se propaga rapidamente por todo o país uma semana após a suspensão da maioria das restrições em vigor há quase três anos. Diante do aumento do número de casos, as autoridades estão abrindo clínicas nos ginásios de esporte e os crematórios estão lotados. Apesar disso, os números oficiais não registram nenhuma morte relacionada à Covid-19 desde 4 de dezembro.

Stéphane Lagarde, correspondente da RFI em Pequim

Nos crematórios da capital chinesa e de outras cidades da província de Hebei os fornos funcionam 24 horas por dia e é impossível agendar uma cerimônia antes do dia 21 de dezembro à noite, de acordo com um funcionário do cemitério de Babaoshan, ouvido pela RFI.

O crematório Tian Shun Xiang, em Pequim, também não tem mais horários disponíveis, mesmo para situações urgentes. "Estamos funcionando a plena capacidade. Em geral, não é o que ocorre, mas, no momento, não há mais vagas", explicou um funcionário.

Trabalhadores de outras duas funerárias de Pequim, entrevistados pela agência AFP, disseram que seus estabelecimentos estão funcionando 24 horas e oferecendo serviços de cremação no mesmo dia para atender à forte demanda. Outro estabelecimento desse tipo indicou que sua lista de espera é de uma semana.

As autoridades chinesas garantem que a situação está sob controle, mesmo admitindo que agora é "impossível" contar o número de casos de Covid-19. De acordo com Zhong Nanshan, um dos responsáveis pela política de luta contra o vírus na China, a doença provocada pela ômicron "parece mais com uma gripe", sem os efeitos inflamatórios observados nas cepas anteriores, que causaram tantas hospitalizações e mortes.

Essa comparação, entretanto, é infeliz na opinião de alguns internautas, já que a gripe também pode ser grave. Em comentários postados em redes e fóruns locais, muitos deles acham que o país abandonou rápido demais, e sem transição, as medidas de proteção contra o SARS-CoV-2 após três anos de "Covid zero". Outros fazem comentários mais bem-humorados. "Agora pelo menos temos liberdade para ir para o hospital."

Clínicas Covid

O número de clínicas dedicadas ao atendimento de pacientes com Covid passou de 94 para 303 na capital, de acordo com a Comissão Municipal de Saúde. Um novo hospital, com 400 vagas, também acaba de abrir as portas em um ginásio no distrito de Chaoyang.

Em um documento publicado nesta sexta-feira (16), o órgão responsável pelo controle e prevenção das epidemias pediu aos governos locais e aos hospitais rurais que se preparem para a alta das contaminações no período de férias. A organização de luta contra a Covid-19 pediu aos governos locais que aumentem a vigilância e os cuidados médicos para as pessoas que retornam para suas casas nas áreas rurais antes do feriado do Ano Novo Chinês em janeiro

O evento causa o maior deslocamento populacional do mundo todos os anos. A expectativa é que o fluxo seja ainda maior neste ano, já que as restrições de viagem entre as províncias foram suspensas. A imprensa estatal chinesa e os especialistas em saúde minimizam o perigo da variante ômicron, e o especialista em doenças respiratórias Zhong Nanshan propôs renomear a Covid-19 como "resfriado do vírus".

No entanto, milhões de idosos não foram vacinados e os testes de antígenos e medicamentos para febre são escassos. Um estudo recente de pesquisadores da Universidade de Hong Kong afirmou que a Covid pode matar 1 milhão de pessoas na China neste inverno se uma quarta dose de vacina ou novas restrições não forem impostas.

(RFI e AFP)

