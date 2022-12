Índia: bebida alcoólica adulterada mata pelo menos 37 pessoas

Pelo menos 37 pessoas morreram após consumir bebidas alcoólicas adulterads no estado de Bihar, no nordeste da Índia, que proíbe o consumo de álcool, informaram autoridades neste sábado (17). Notícias não confirmadas da imprensa local informam mais de 60 mortes.

A venda e o consumo de bebidas alcoólicas são proibidos em diversas partes da Índia, o que gera um próspero mercado ilegal que mata centenas de pessoas todos os anos. Esta última tragédia, em Bihar, já causou a morte de 37 pessoas, informou um policial à AFP. Ele não pôde confirmar relatos da imprensa local sobre 62 mortos.

De acordo com suas famílias, as vítimas ingeriram em um casamento e em outros eventos na segunda-feira (12) uma bebida feita localmente conhecida como "Mahua" ou "Desi Daru". Muitos deles reclamaram de dores de estômago e perda de visão e começaram a vomitar. Na terça-feira (13), mais de 20 pessoas já haviam morrido.

As autoridades relataram na quinta-feira (15) pelo menos 22 autópsias confirmando intoxicação com álcool adulterado. No sábado, mais de uma dúzia estava no hospital em estado crítico.

A polícia prendeu mais de cem pessoas ligadas à fabricação e venda ilegal de bebidas alcoólicas nos últimos três dias. Cerca de 600 litros de álcool foram apreendidos.

Metanol

Dos cerca de 5 bilhões de litros de bebidas alcoólicas consumidos anualmente na Índia, aproximadamente 40% é produzido ilegalmente, de acordo com a ISWAI, a associação internacional de vinhos do país.

As bebidas alcoólicas clandestinas são frequentemente adulteradas com metanol para aumentar seu teor alcoólico. Ingerido, o metanol pode causar cegueira, danos ao fígado e morte.

Em julho passado, 42 pessoas morreram no estado de Gujarat, no oeste do país, depois de consumir bebidas alcoólicas contrabandeadas. Em agosto de 2020, cerca de cem pessoas morreram no estado de Punjab, no norte, em circunstâncias semelhantes.

