Coreia do Norte dispara dois mísseis balísticos no Mar do Japão

Uma televisão mostra uma imagem do lançamento de um míssil da Coreia do Norte. Seul, Coreia do Sul, 4 de novembro de 2022. AP - Ahn Young-joon

Texto por: RFI 3 min

A Coreia do Norte lançou dois mísseis balísticos neste domingo (18), dias depois de Pyongyang anunciar um teste bem-sucedido de um motor de combustível sólido para desenvolver um novo sistema de armas. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul informou ter detectado mísseis balísticos disparados da área de Tongchang-ri, na província de Pyongan do Norte (noroeste), em direção ao Mar do Leste, também chamado de Mar do Japão.