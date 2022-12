Após naufrágio, Marinha tailandesa lança operação para resgate de 31 desaparecios

A corveta HTMS Sukhotai da Marinha tailandesa totalmente inclinada nas águas do golfo da Tailândia, em 18 de dezembro de 2022.

A Marinha Real Tailandesa lançou uma operação de resgate para encontrar as 31 pessoas desaparecidas após o naufrágio de um navio militar no golfo da Tailândia, na noite de domingo (18). Outras dezenas já foram socorridas.

"Nós ainda estamos procurando 31" dos 106 membros da tripulação do HTMS Sukhothai, declarou o almirante Pogkrong Montradpalin, porta-voz da Marinha Real Tailandesa.

Na noite de domingo, a tripulação "perdeu o controle" do navio, que afundou parcialmente pouco depois da meia noite, a 22 milhas náuticas (37 km) da costa, na altura de Bang Saphan, na província de Prachuap Khiri Khan, no sul do país.

Tempestades e maré

Após um "forte maré", o sistema elétrico da corveta de patrulha foi danificado, provocando o desligamento das máquinas que garantiam seu funcionamento, explicou o porta-voz.

Imagens divulgadas pela Marinha mostram o navio totalmente inclinado para um lado, metade dele afundado nas águas do mar. Em terra, pessoas esperavam ser levadas para o hospital, mostram as imagens do vídeo.

Quase 75 membros da tripulação foram socorridos pela operação de salvamento, que inclui dois helicópteros militares, duas fragatas e um navio anfíbio, que foram enviados ao local, informou um comunicado da Marinha.

Aproximadamente 11 pessoas foram hospitalizadas em Bang Saphan. O HTMS Sukhothai, de fabricação americana, foi colocado em serviço em 1987, de acordo com a think tank US Naval Institute.

Diversas regiões do sul da Tailândia foram atingidas por fortes chuvas nos últimos dias que provocaram a interrupção da circulação de embarcações entre o continente e a ilha turística de Koh Samui, domingo e segunda-feira (19).

Em 2018, um dos piores naufrágios da história do país matou quase 40 turistas em Phuket.

(Com informações da AFP)

