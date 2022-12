Usuários do Twitter aprovam saída de Elon Musk da direção da rede social

Elon Musk Twitter AFP - OLIVIER DOULIERY

Texto por: RFI 3 min

A maioria dos participantes de uma pesquisa lançada por Elon Musk no Twitter votou a favor da saída do magnata da direção da rede social: 57,5% das mais de 17 milhões de contas que responderam à enquete votaram pelo afastamento de Musk. Essa votação ocorreu por iniciativa do bilionário, que no domingo (18) perguntou em um tuíte: “Devo renunciar ao comando do Twitter?” Ele acrescentou que acataria o resultado.