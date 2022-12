Coreia do Norte: lançamento de satélite espião estaria por trás do disparo de mísseis balísticos?

Uma tela de televisão na capital sul-coreana mostra imagens aéreas de Seul e Incheon fotografadas por um satélite norte-coreano. 19 de dezembro de 2022 © AP / Ahn Young-joon

Texto por: RFI 1 min

No domingo (18), a Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos; mais uma provocação, como definiu a Coreia do Sul. Embora as razões para os disparos tenham permanecido incertas no fim de semana, nesta segunda-feira (19), a mídia de propaganda do regime norte-coreano anunciou que o teste fazia parte de um programa para lançar um satélite espião na órbita espacial.