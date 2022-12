Migrantes são terceira maior economia do mundo depois de EUA e China, aponta estudo

Um trabalhador da QDVC, a subsidiária no Catar da gigante francesa da construção Vinci, no canteiro de obras de uma nova linha de metrô na capital Doha, em 24 de março de 2015 (imagem ilustrativa). AFP - KARIM JAAAFAR

Se formassem a população de um mesmo país, todos os migrantes do planeta constituiriam a terceira maior economia do mundo, de acordo com um estudo realizado pelo BCG Henderson Institute, think tank do Boston Consulting Group que atuou em parceria com a Organização Internacional para as Migrações.