China agora não contabiliza mortes por Covid, mas por insuficiência respiratória

A China enfrenta uma onda sem precedentes de infecções da variante ômicron do Covid-19 que, segundo dados oficiais, está fazendo poucas vítimas no país. Perante as dúvidas sobre os relatórios oficiais, as autoridades de saúde especificam que, a partir de agora, só serão contabilizados os doentes Covid que morreram por insuficiência respiratória.

Stéphane Lagarde, correspondente da RFI em Pequim

Sete mortes por Covid-19 foram oficialmente registradas na China desde o fim das restrições de saúde há duas semanas, incluindo duas relatadas na segunda-feira (19) e cinco na terça-feira (20), todas em Pequim. A capital foi uma das primeiras cidades atingidas pelo tsunami de infecções.

Como explicar essa baixa mortalidade nos balanços enquanto os agentes funerários trabalham 24 horas por dia? Pode ser uma questão de definição, acredita a Televisão Central da China. Em entrevista coletiva sobre o assunto, os jornalistas não perguntaram por que os agentes funerários estão sobrecarregados, mas quais são os critérios para qualificar uma morte por Covid.

"A prática clínica mostra que a principal causa de morte após uma infecção por ômicron é uma doença crônica, enquanto a insuficiência respiratória causada diretamente pela infecção por Covid-19 é rara", respondeu Wang Guiqiang, diretor do departamento de doenças infecciosas do Hospital da Universidade de Pequim.

Isso é conveniente para a China em termos de estatísticas, já que agora só serão contabilizadas as mortes causadas por pneumonia e insuficiência respiratória decorrentes do vírus SARS Cov2, explica a diretora - o que exclui, por exemplo, a morte de idosos com comorbilidades que tenham sofrido um ataque cardíaco após serem contaminados.

A redefinição, porém, não deve amenizar a desconfiança da população nas estatísticas oficiais. Principalmente neste momento em que a morte do pequeno Xuyang, de Hezhou, na região autônoma de Guangxi, no sul do país, agita as redes sociais.

Na segunda-feira (19), a mãe deste aluno do 4º ano da escola primária disse que seu filho morreu quatro dias após ter sido infectado pela Covid-19. “A causa exata da morte é desconhecida, pois não houve autópsia”, disseram as autoridades por meio do centro regional de controle e prevenção de epidemias.

