Coreia do Sul acusa Pyongyang de enviar drones perto de Seul

A Coreia do Sul mobilizou caças para tentar derrubar os drones lançados a partir da Coreia do Norte. Imagem ilustrativa. © @RFI

Texto por: RFI 3 min

A Coreia do Sul acusou a Coreia do Norte de invadir o seu espaço aéreo com vários drones, nesta segunda-feira (26), o que levou o país a mobilizar caças para tentar derrubar os aparelhos. O sobrevoo foi considerado uma provocação e foi a primeira incursão de drones norte-coreanos no espaço aéreo da Coreia do Sul em cinco anos.