Novo governo de Netanyahu, o mais à direita da história do país, toma posse em Israel

O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, apresentou seu novo governo diante do Parlamento israelense, o Knesset, em Jerusalém, em 29 de dezembro de 2022.

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu toma posse nesta quinta-feira (29), em Jerusalém, quase dois meses após as eleições de 1° de novembro. Ele estará à frente de um governo formado por uma coalizão de direita ultranacionalista, cuja postura conservadora gera preocupações.

Publicidade Leia mais

Daniela Kresch, correspondente da RFI em Jerusalém

Netanyahu apresentou nesta manhã sua equipe ministerial aos deputados do Knesset, o Parlamento em Jerusalém, antes de um voto de confiança que esperado sem muito suspense, já que sua coalizão tem a maioria das cadeiras.

O futuro primeiro-ministro anunciou a nominação do ex-ministro de Inteligência Eli Cohen à frente das Relações Exteriores. Na véspera, ele tinha indicado que Yoav Gallant, um ex-comandante das Forças Armadas de Israel, próximo do movimento pró-colonização na Cisjordânia ocupada, para a pasta da Defesa.

A missão do governo será de “combater os esforços do Irã para obter arsenal nuclear”, “de garantir a superioridade militar de Israel na região” e ao mesmo tempo “aumentar o círculo de paz” com os países árabes, declarou Netanyahu ao Parlamento.

Governo ultranacionalista

Esta é a sexta vez que Netanyahu, do partido conservador Likud, ocupa o cargo de primeiro-ministro. Ele volta ao poder após dois anos na oposição.

Mas Netanyahu já enfrenta críticas internas e externas após costurar a coalizão mais direitista dos 75 anos de Israel, apenas com partidos ultranacionalistas e ultraortodoxos, cujas plataformas incluem leis que, para os críticos, podem estremecer as bases democráticas do país.

“Lei da Discriminação”

Uma delas, chamada de “Lei da Discriminação” poderá dar a comerciantes e prestadores de serviços o direito de não atender clientes por motivos ideológicos ou religiosos.

Permitirá que um médico se recuse a atender a um paciente se isso violar sua crença ou que um dono de hotel homofóbico rejeite clientes da comunidade LGBTQI+.

O assunto mobiliza a sociedade civil e coloca na berlinda o próximo presidente do Knesset, Amir Ohana, que é abertamente gay e faz parte de uma coalizão com pouquíssimas mulheres: apenas 14 entre os 64 membros.

A nova coalizão também dará ao novo ministro da Segurança Nacional, o ultranacionalista Itamar Ben-Gvir, um controle sem precedentes sobre a Polícia – o que inquieta a minoria árabe.

O novo governo também deve promover políticas para anexar partes da Cisjordânia, o que preocupa setores mais à esquerda e aliados externos como os Estados Unidos.

Manifestações

No exterior do Parlamento, uma manifestação foi organizada para expressar a decepção e a preocupação de uma parte da população. "O goveno da vergonha", gritavam os manifestantes durante o debate da posse da nova coalizão.

"É terrível. Esta é a única palavra que eu posso dizer, é o que está acontecendo em Israel e eu fico impressionada que as pessoas achem isso normal, que o Likud siga como ovelhas Benjamin Netanyahu", diz Edna, uma manifestante.

A mobilização organizada por 40 associações da sociedade civil a favor da paz, pelas liberdades, contra a coerção religiosa, da qual também participaram militantes de organizações LGBT.

(RFI e AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro